В России образовали президиум правительства
В России создали президиум правительства. Новый руководящий орган возглавил Михаил Мишустин. В состав вошли вице-премьеры и главы министерств. Цель — решение оперативных вопросов. Правительство вправе отменить любое решение президиума.
В России создали президиум правительства. Новый руководящий орган возглавил Михаил Мишустин. В состав вошли вице-премьеры и главы министерств. Цель — решение оперативных вопросов. Правительство вправе отменить любое решение президиума.