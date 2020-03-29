Путин дал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин собрал список поручений по итогам обращения к россиянам 25 марта. Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительство и регионы должны с 1 июня произвести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. С 1 апреля имеющим право на маткапитал семьям с ребенком до трех лет будут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей.

Региональные власти обязаны ускорить передачу соответствующей информации налоговым органам и завершить процесс до 10 мая.

Также кабмину поручено увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ до 31 декабря.

Кроме того, президент обязал до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей на полгода для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса, а также обеспечить снижение до 15% страховых взносов с зарплат, превышающих МРОТ, сотрудников таких предприятий.

Кабмин подготовит закон о праве физлиц и ИП на кредитные каникулы при падении доходов на 30%. Кроме того, до 20 апреля должен быть принят закон о праве малого и среднего бизнеса, пострадавшего от COVID-19, на полугодовые кредитные каникулы или перенос графика платежей на срок, указанный в обращении заемщика.

Путин также поручил до 20 апреля подготовить нормативную базу, устанавливающую ставку НДФЛ в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей.

Правительство должно до 25 декабря определить перечень офшорных юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

Госдуме и правительству рекомендовано в срок до 17 апреля упростить и ускорить процедуру оформления банкротства граждан.

По распоряжению главы государства Пенсионный фонд и Минтруд обязаны обеспечить все выплаты ветеранам, связанные с 75-летием Победы, в апреле.

Ранее в обращении к населению Путин заявил, что из-за вспышки коронавируса под угрозой оказалась вся мировая экономика, поэтому власти будут принимать меры для стабилизации экономической ситуации в России.