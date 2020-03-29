Дело об убийстве четырех человек возбудили в Якутске

Следователи возбудили уголовное по факту обнаружения четырех тел, включая двух детей, в Якутске (Республика Саха). Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России в воскресенье, 29 марта.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения четырех тел, в том числе двух малолетних, в жилом доме, расположенном по ул. 1 База г. Якутска, с признаками смерти криминального характера», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем республиканского СУ СК РФ Александром Заболиченко и министром внутренних дел по Якутии Владимиром Прокопенко.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и выполняются другие необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

27 марта дети обнаружили пакет с человеческими останками в Тропаревском парке в Москве. По предварительным данным, в нем находились отрубленные голени и стопы.