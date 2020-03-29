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Утвержден новый состав правительственной комиссии по импортозамещению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кабмин России утвердил новый состав правительственной комиссии по импортозамещению. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Председателем комиссии стал вице-премьер Юрий Борисов. В ее состав вошли министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, замминистра цифрового развития Максим Паршин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра транспорта Алексей Семенов, глава Минфина Антон Силуанов, замруководителя аппарата президента Алексей Уваров и министр ЖКХ Владимир Якушев.

17 февраля Борисов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что правительство вырабатывает меры поддержки отечественных производителей при реализации нацпроектов и инвестпрограмм госмонополий.

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