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Собянин рассказал о количестве обращений в колл-центры по COVID-19

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Поток звонков, которые поступают на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал в воскресенье, 29 марта, мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что изначально операторам поступало по 5–6 тыс. звонков, однако впоследствии количество обращений возросло.

«Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним», — подчеркнул Собянин.

Вначале звонки поступали от тех, кто вернулся из-за границы: россиян интересовал порядок получения больничных листов в связи с режимом самоизоляции.

«После того как мы приняли решение о переводе на домашний режим москвичей старшего поколения, очень много звонков, связанных с доставкой лекарств, льготных лекарств, питания, социального обслуживания», — отметил Собянин.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы.

Помимо этого власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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