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Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль считает, что коронавирусная инфекция нового типа опасна для детей не более, чем ОРВИ.

«Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», — сказал Рошаль «РИА Новости».

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова посоветовала родителям не выводить детей на детские площадки во время эпидемии нового коронавируса.

В субботу, 28 марта, в США была зафиксирована первая смерть младенца от COVID-19. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на департамент здравоохранения штата Иллинойс. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому было меньше года.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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