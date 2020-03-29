В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 инфекцией выявили в Иркутской области. Положительный тест оказался у 62-летней женщины, которая недавно вернулась из ОАЭ. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Пациентка доставлена в Иркутскую областную инфекционную больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет «Газета.Ру».

Отмечается, что женщина контактировала примерно со 180 людьми, включая пассажиров самолета, которым она прилетела. На данный момент установлены и направлены на тестирование 47 из них.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 660 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились почти 142 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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