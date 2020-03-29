Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первый младенец с коронавирусом умер в США
Общество
Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве
Общество
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Общество
Синоптик предупредил москвичей о смене погоды уже в выходные
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 29 марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики рассказали, что жителей столичного региона в воскресенье, 29 марта, ожидает облачная погода с прояснениями.

Днем в Москве от 14 до 16 градусов тепла, в ночь на 30 марта может похолодать до 1 градуса ниже нуля. В Подмосковье днем температура воздуха может прогреться до 17 градусов, ночью возможно похолодание до 2 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, ночью ветер сменит направление на северное и усилится, порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололедице в ночь на 30 марта. Также в понедельник в Москве до конца дня будет действовать желтый уровень опасности из-за мокрого снега и обледенения.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр города Сергей Собянин обратился к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптик предупредил москвичей о смене погоды уже в выходные
Гидрометцентр сообщил о рекорде тепла в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020