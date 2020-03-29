В Москве стартовал конкурс для школьников «Большая перемена»
Церемония открытия всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» состоялась в Москве в режиме онлайн.
Организатором конкурса является некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», а также движение школьников «ПроеКТОриЯ».
Лучшие участники получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах страны, а лучшие 20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей.
Конкурс продлится до 22 июня текущего года.
Церемония открытия всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» состоялась в Москве в режиме онлайн.
Организатором конкурса является некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», а также движение школьников «ПроеКТОриЯ».
Лучшие участники получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах страны, а лучшие 20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей.
Конкурс продлится до 22 июня текущего года.