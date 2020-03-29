Названы неизвестные многим водителям секретные функции автомобилей

Эксперты назвали секретные функции автомобилей, о которых многие водители не знали. Список опций был опубликован на портале SpeedMe.

Первой полезной функцией называется треугольный символ на комбинации приборов, который позволит автомобилистам узнать, на какой стороне расположен топливный бак.

Вторая не всем известная функция — держатель крышки топливного бака. Ей оснащены многие машины. Пластиковый держатель встроен в крышку лючка топливного бака и позволяет не бросать крышечку, которая может ударяться о кузов.

Кроме того, у автомобиля есть несколько способов сказать, что его водитель устал и не сосредоточен на дороге. Технология Attention Assist фиксирует ошибки водителя, например, отклонения от полосы движения и резкое возвращение обратно, и сигнализирует об этом. Функция присутствует во многих моделях популярных марок автомобилей.

Также многие автомобили последних моделей показывают визуальное предупреждение, когда на дороге есть вероятность образования льда. Когда температура наружного воздуха опустится ниже определенного уровня, на дисплее можно увидеть значок в форме снежинки, указывающий, что для образования льда достаточно холодно.

Еще одна полезная опция позволяет открыть двери машины в случае, когда разрядился аккумулятор. Водителю следует обратить внимание на брелок и найти в нем маленький металлический или пластмассовый ключ, для чего нужна скрытая кнопка. Данный ключ выполняет задачу обычного ключа и поможет разблокировать двери.

Часто водители также не замечают пластмассовый клипс над лобовым стеклом, который позволяет закрепить парковочный талон, а также популярную в автомобилях последних моделей опцию открывать багажник, проведя ногой под датчиком, скрытым под бампером.

Чтобы самостоятельно заняться ремонтом машины необходимо сбросить индикатор обслуживания. Многие водители не знают о такой возможности, но найти способ можно в интернете под конкретную марку и модель авто.

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