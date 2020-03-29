Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Общество
В уфимском клубе в первый день карантина устроили вечеринку
Общество
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Спорт
Глава UFC объяснил желание провести бой Хабиба и Фергюсона в условиях пандемии
Мир
Грузия не разрешила россиянам вернуться из Армении через свою территорию
Сюжет:

Синоптик предупредил москвичей о смене погоды уже в выходные

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погода изменится в Москве уже к вечеру воскресенья, 29 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, несмотря на теплую погоду в субботу, уже 30 марта приблизится атмосферный фронт, который принесет резкое похолодание, передает RT.

Леус отметил, что в ночь на понедельник в столице пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

«Холодно будет в течение всей следующей недели. Особенно это будет заметно во вторник и в среду», — сказал синоптик.

Он добавил, что температура будет ниже климатической нормы. Небольшое потепление ожидается только в конце недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 28 марта в Москве был установлен рекорд тепла — воздух прогрелся до +16,3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали россиянам теплое лето
Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду в конце недели

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020