Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутске

Первый случай заражения новым коронавирусом официально подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая недавно вернулась из ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

17 марта женщина вернулась из ОАЭ транзитом через Новосибирск. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Отмечается, что еще 47 пассажиров того же рейса направлены на тестирование, еще 30 сейчас разыскивают медики, полиция и Росгвардия, пишет «РИА Новости».

Ранее 28 марта сообщалось, что три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 139 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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