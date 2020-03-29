Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу, 28 марта, утвердил перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Список составлен и утвержден для исполнения указа президента РФ, согласно которому нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Список содержит 23 пункта, за исключением продовольственных, в том числе детские товары, моющие средства, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное оборудование, садово-огородные предметы, строительные инструменты и материалы, санитарно-технические изделия, товары для пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и линзы, табачная продукция, а также товары, сопутствующие товародвижению.

Отмечается, что регионы могут самостоятельно дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кроме того, допускается продажа названных товаров дистанционно — за исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, гласит документ.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264, из них 817 в Москве.

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