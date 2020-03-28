Минпромторг отменит выставку «Иннопром-2020» в Екатеринбурге

Министерство промышленности и торговли приняло решение отменить выставку «Иннопром-2020», которая должна была состояться летом в Екатеринбурге. Об этом сообщается в субботу, 28 марта, на сайте министерства.

Отмена выставки связана с пандемией коронавирусной инфекции. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения заболеваемости.

Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является одной из основных международных торговых, экспортных и индустриальных площадок в стране. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 43 тыс. посетителей и более 1300 представителей СМИ. Выставку посетили делегаты и представители бизнеса из 90 стран мира.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек скончались в Москве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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