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Минспорт объявил о закрытии всех тренировочных баз

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министерство спорта России закрывает все тренировочные базы с 29 марта на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом в ведомстве заявили в субботу, 28 марта.

Работа приостановлена до особого распоряжения.

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«Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена», — заявил глава Минспорта Олег Матыцин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

При этом учебно-тренировочный центр «Новогорск» переведут в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса.

«Все находящиеся на базе люди пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей», — отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге. Пять человек умерли в Москве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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