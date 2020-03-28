Минспорт объявил о закрытии всех тренировочных баз

Министерство спорта России закрывает все тренировочные базы с 29 марта на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом в ведомстве заявили в субботу, 28 марта.

Работа приостановлена до особого распоряжения.

«Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена», — заявил глава Минспорта Олег Матыцин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

При этом учебно-тренировочный центр «Новогорск» переведут в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса.

«Все находящиеся на базе люди пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей», — отмечается в сообщении.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге. Пять человек умерли в Москве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

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