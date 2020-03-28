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Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение «в никуда»

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение из гостиницы, несмотря на оплаченное проживание до 30 марта. Такое поведение руководства прямо нарушает правила, установленные Ростуризмом.

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«Находимся в «Сочи-Парк Отель», и нас отсюда выселяют. Так как закрывается отель, нас выселяют в никуда, на улицу», — рассказала РЕН ТВ одна из туристок, которой пришлось уйти из номера вместе с маленьким ребенком. По ее словам, она сейчас не знает, что делать.

27 марта Ростуризм заявил, что гостиницы, пансионаты и дома отдыха должны прекратить прием постояльцев с 28 марта по 1 июня. Но выселять тех, кто там уже проживает, не нужно, им надо только создать необходимые условия для самоизоляции, пишет «Российская газета».

27 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания заявил, что заселение в отели региона из-за коронавируса запрещается. При этом он подчеркнул, что тех, кто уже заехал раньше, выгонять не будут.

Ранее 28 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 614 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

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