ФСБ пресекла деятельность банды подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группировки, переделывавшей гражданское оружие в боевые аналоги. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил Центр общественных связей ведомства.

В группу входили жители Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. При обысках у них изъято большое количество оружия, в том числе пистолеты-пулеметы, револьверы, карабины и винтовки, а также свыше 20 кг пороха, более 400 патронов различного калибра, основные части оружия (стволы, барабаны, УСМ), передает «РИА Новости».

Оперативники остановили работу двух мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием.

Также ФСБ провела оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении покупателей оружия.

18 марта ФСБ сообщила о разоблачении еще одной группы подпольных оружейников, действовавшей в 16 российских регионах. Выявлено десять нелегальных мастерских, из оборота изъято почти 200 единиц оружия.