Греция поздравила Северную Македонию со вступлением в НАТО

МИД Греции поздравил Северную Македонию со вступлением в НАТО. Обращение опубликовано в Twitter ведомства 27 марта.

«Поздравляем Республику Северная Македония со вступлением в НАТО в качестве 30-го члена альянса. Приветствуем наших соседей по семье НАТО и ожидаем нашего конструктивного сотрудничества в рамках альянса», — говорится в документе.

27 марта Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО. Планируется, что 30 марта флаг страны впервые будет поднят над штаб-квартирой альянса, пишет «Газета.ру».

За неделю до этого президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал документ о вступлении страны в блок, перед этим протокол о вступлении был ратифицирован всеми членами организации.

Одним из препятствий для вхождения страны в ЕС был спор с Грецией из-за названия, начавшийся с момента провозглашения независимости Республики Македония, ранее входившей в Югославию, в 1991 году. Из-за совпадения названия республики с крупнейшим регионом Греции Афины блокировали процедуры.

В сентябре 2018 года в Республике Македония состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и Североатлантический альянс было устранено.