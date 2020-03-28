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Греция поздравила Северную Македонию со вступлением в НАТО

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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МИД Греции поздравил Северную Македонию со вступлением в НАТО. Обращение опубликовано в Twitter ведомства 27 марта.

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«Поздравляем Республику Северная Македония со вступлением в НАТО в качестве 30-го члена альянса. Приветствуем наших соседей по семье НАТО и ожидаем нашего конструктивного сотрудничества в рамках альянса», — говорится в документе.

27 марта Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО. Планируется, что 30 марта флаг страны впервые будет поднят над штаб-квартирой альянса, пишет «Газета.ру».

За неделю до этого президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал документ о вступлении страны в блок, перед этим протокол о вступлении был ратифицирован всеми членами организации.

Одним из препятствий для вхождения страны в ЕС был спор с Грецией из-за названия, начавшийся с момента провозглашения независимости Республики Македония, ранее входившей в Югославию, в 1991 году. Из-за совпадения названия республики с крупнейшим регионом Греции Афины блокировали процедуры.

В сентябре 2018 года в Республике Македония состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и Североатлантический альянс было устранено.

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