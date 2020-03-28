Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса. Памятка опубликована на сайте ведомства в субботу, 28 марта.

Для того, чтобы максимально снизить риск заражения, специалисты, в частности, рекомендуют отказаться от прогулок с детьми и посещения с ними общественных мест. Исключения могут составить приусадебные участки.

«Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также посоветовали по возвращении домой обрабатывать детям руки дезинфицирующим средством, тщательно мыть с мылом открытые участки кожи, прополоскать рот и промыть нос. Во время пребывания на улице важно объяснить ребенку, чтобы он не трогал ни свое лицо, ни другие предметы, например, кнопки лифта и дверные ручки.

При нахождении дома необходимо регулярно проветривать помещение, а также не менее одного раза в день проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, пишет «Газета.ру».

«Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до трех суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания», — заключили в ведомстве.

28 марта в регионах России вводятся меры ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса. Закрываются кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и театры и другие учреждения культуры, торгово-развлекательные и досуговые центры. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей, чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции. При этом власти исходят из того, что те, кто работал на удаленке, продолжат это делать.

В стране на данный момент зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Число жертв заболевания в России выросло до трех.

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