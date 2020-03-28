Коронавирус заставил премьера Эстонии обратиться к гражданам на русском языке

Глава кабмина Эстонии Юри Ратас выступил перед соотечественниками из-за распространения коронавируса. Свое обращение он сделал на русском языке, хотя единственным государственным языком в стране считается эстонский. Он разместил видеозапись выступления на своей странице в Facebook.

«Предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет, ― заявил он. ― Для этого у нас есть только одна формула: мы все должны следовать правилам. Самые важные из них: я остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию», ― заявил Ратас.

Русским языком владеет порядка двух третей населения республики.

По данным на 27 марта, коронавирус в Эстонии диагностирован у 575 человек, за сутки выявлено 37 новых случаев заражения.

Первый такой случай был зафиксирован в стране 27 февраля.

25 марта в Эстонии от коронавируса умер первый пациент. 13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, пока оно будет действовать до 1 мая.

С 27 марта в стране закрыты все торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов техники мобильной связи. Не работают также боулинги, бильярдные, кальянные и ночные клубы. Закрыты школы, прекращены богослужения, ввели запрет на сбор в публичных местах более чем по пять человек, люди обязаны стоять в магазинных очередях на расстоянии не менее 2 м друг от друга.