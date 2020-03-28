Нурмагомедов показал место своих детских тренировок

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал видео, на котором показано место, где он тренируется с пяти лет.

В этот раз в родном Дагестане Хабиб готовился к бою с американским бойцом Тони Фергюсоном.

Поединок года, как его называют эксперты, назначен на 18 апреля. Бой пройдёт без зрителей, место пока держат в тайне. Для зрителей РЕН ТВ никаких тайн нет. Телеканал единственный в России покажет историческую схватку.