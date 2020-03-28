Москвичей предупредили об опасности поездок на дачу на фоне пандемии

В нерабочую неделю многие москвичи собрались поехать на дачи. От такого шага их предостерег директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.

Во-первых, трудный доступ к больницам и поликлиникам, а во-вторых, возвращение в город может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона.

«Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов», — добавил врач.

Скорость распространения коронавируса зависит от соблюдения карантина, отметил Викулов. По его словам, ситуация с масштабами заболевания прояснится по итогу ближайших двух недель.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в пятницу, 27 марта, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья расширили пакет ограничительных мер, направленных на самоизоляцию граждан и пресечение распространения коронавируса.

По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы четыре летальных исхода.