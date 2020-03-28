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Эксперт по выживанию посоветовал хранить дома запасы на месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Американский эксперт по выживанию, бывший командир спецназа Микел Хок рассказал о том, как правильно подойти к подготовке к вынужденной изоляции и пережить ее достойно.

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В частности он посоветовал дома держать запас необходимого на месяц, а в автомобиле — на неделю.

«При вас должен быть запас на один день, на три дня — в рюкзаке, не неделю — в машине или лодке, а дома — на месяц», — цитирует Хока «РИА Новости».

Он отметил, что в первую очередь необходимо запастись тем, что может долго храниться. Эксперт подчеркнул, что, создавая запасы, люди часто забывают о таких важных вещах, как медицинские препараты и чистящие средства.

Бывший спецназовец отметил, что в дни вынужденного карантина можно обратиться к совершенствованию навыков и умений.

«Всегда есть, чем заняться: сделать зарядку, убраться, поучиться, отдохнуть, поиграть. Главное, используйте свое время разумно и всегда работайте над совершенствованием своих навыков, знаний и понимания ситуации», — сказал он.

Хок добавил, что всегда необходимо сохранять спокойствие, ясный рассудок и хорошее расположение духа.

Ранее психологи рекомендовали отказаться на карантине от частого просмотра новостей и обращаться только к официальным источникам информации, чтобы сохранить душевное равновесие.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 596 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились 133 тыс.

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