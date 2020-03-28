Прямой эфир
Сюжет:

В Китае еще 54 человека заразились коронавирусом за сутки

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Fang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество заразившихся новым коронавирусом на территории Китая возросло на 54 человека. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что все заболевшие прибыли из-за границы. Общее число зараженных на данный момент составляет 81 394, из них 74 671 человек выздоровел, пишет ТАСС.

Три человека скончались, сейчас число погибших в результате заражения коронавирусом составляет 3295 человек. Все летальные случаи произошли в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавирусом. При этом новых случаев заражения в регионе не выявлено.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 596 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились 133 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров обсудил с китайским коллегой распространение коронавируса
Китай предложил США помощь в борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020