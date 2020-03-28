В Китае еще 54 человека заразились коронавирусом за сутки

Количество заразившихся новым коронавирусом на территории Китая возросло на 54 человека. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что все заболевшие прибыли из-за границы. Общее число зараженных на данный момент составляет 81 394, из них 74 671 человек выздоровел, пишет ТАСС.

Три человека скончались, сейчас число погибших в результате заражения коронавирусом составляет 3295 человек. Все летальные случаи произошли в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавирусом. При этом новых случаев заражения в регионе не выявлено.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 596 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились 133 тыс.