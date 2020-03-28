Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Представитель Минздрава Италии опроверг лабораторное происхождение COVID-19
Мир
Тысячи людей скопились на границе Польши и Украины
Мир
Сальвини пригрозил выходом Италии из Евросоюза
Общество
В регионах России вступили в силу ограничительные меры из-за COVID-19
Мир
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам
Сюжет:

Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 310 человек

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 на Украине за последние сутки возросло на 92 и достигло 310 человек. Об этом в субботу, 28 марта, говорится в Facebook министерства здравоохранения страны.

Легкое вдыхание: в Петербурге научились сокращать пребывание на ИВЛ
Это позволит уменьшить дефицит аппаратов и ускорить восстановление больных COVID-19

Накануне сообщалось, что на Украине выявлено 218 случаев инфицирования коронавирусом, пять человек скончались, четверо пациентов выздоровели.

27 марта экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за распространения нового коронавируса в стране сложилась чрезвычайная ситуация. Он подчеркнул, что власти оказались не готовы к произошедшему и теперь должны сконцентрировать все усилия, чтобы защитить людей.

Ранее стало известно, что с 27 марта Украина прекратит пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Украины не предлагали ввести чрезвычайное положение в стране
Певица Maruv пожаловалась на невозможность вернуться на Украину из России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020