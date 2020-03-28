Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 310 человек

Число заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 на Украине за последние сутки возросло на 92 и достигло 310 человек. Об этом в субботу, 28 марта, говорится в Facebook министерства здравоохранения страны.

Накануне сообщалось, что на Украине выявлено 218 случаев инфицирования коронавирусом, пять человек скончались, четверо пациентов выздоровели.

27 марта экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за распространения нового коронавируса в стране сложилась чрезвычайная ситуация. Он подчеркнул, что власти оказались не готовы к произошедшему и теперь должны сконцентрировать все усилия, чтобы защитить людей.

Ранее стало известно, что с 27 марта Украина прекратит пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.