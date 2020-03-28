Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Иордании

Первый пациент с коронавирусом скончался в субботу, 28 марта, в столице Иордании Аммане. Об этом сообщил главный врач госпиталя Абдель Раззак аль-Хашман.

По его словам, умерла 83-летняя пациентка, организм которой был ослаблен сильным отравлением. По словам главврача, женщина была доставлена в госпиталь из частной клиники, где она была ранее инфицирована, передает ТАСС.

Министр здравоохранения королевства Саад Джабер сообщил в пятницу, что число инфицированных в стране выросло за последние дни до 237 человек. Он отметил, что состояние троих пациентов тяжелое, им требуется интенсивный курс лечения.

С 21 марта в стране действует комендантский час, въезды в Амман блокированы войсками, также изолированы друг от друга провинциальные центры.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.