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Кремль примет участие в акции «Час Земли»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль традиционно присоединится к экологической акции «Час Земли» и откажется от внешнего освещения резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

28 марта в период с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка Московского Кремля. Кремль принимает участие ежегодно с 2013 года. Кроме того, в 2019 году по решению президента освещение в Кремле также было погашено на 60 минут.

20 марта Всемирный фонд дикой природы (WWF) России сообщил, что акция «Час Земли» состоится и не будет отменена в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Главной темой в 2020 году станет лозунг «Каждый может!». Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Она также нацелена на привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В «Часе Земли» принимают участие около 2 млрд человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тыс. городов, освещение отключают более чем на 18 тыс. архитектурных памятников. В России акция проходит с 2009 года, напоминает агентство городских новостей «Москва». В 2019 году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян.

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