Пациентка с коронавирусом умерла в Москве

Женщина с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве. Ей было 56 лет. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.

Таким образом, число жертв COVID-19 в России выросло до четырех человек.

Отмечается, что при поступлении в больницу у пациентки была диагностирована левосторонняя пневмония, передает «РИА Новости».

По данным штаба, у пациентки не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. Кроме того, женщина страдала от полиорганной недостаточности.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли более 26,9 тыс. человек, вылечились 132 тыс.

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