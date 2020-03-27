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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Российские военные врачи и специалисты радиационной, химической и биологической защиты приступили к оказанию практической помощи зараженным коронавирусом гражданам в итальянском Бергамо, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Специалисты будут работать в 65 пансионатах для престарелых, переоборудованных для приема пациентов с COVID-19.

На территории авиабазы ВВС Италии, куда прибыли российские самолеты с техникой и персоналом, размещены лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

За пятницу, 27 марта, российские военные совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо. Было продезинфицировано 2 тыс. кв. м внутренних помещений и подъездные дороги.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые привезли военных вирусологов и эпидемиологов и доставили в республику груз с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стороны договорились 22 марта.

26 марта колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Как сообщили в российском военном ведомстве, военнослужащие прибыли к месту дислокации итальянско-российского штаба по борьбе с коронавирусом из авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре», а протяженность маршрута составила около 600 км.

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