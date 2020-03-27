Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ВОЗ сообщила о выздоровлении от коронавируса более 100 тыс. человек
Мир
Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
Общество
Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте снизился на 17%

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19. Документ опубликован в пятницу, 27 марта, на сайте министерства.

Равнение на столицу: страна ужесточит меры по примеру Москвы
Для борьбы с распространением коронавируса во всех субъектах закрываются места массового скопления людей

Российские специалисты находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами и регулярно получают актуальную информацию о методах и практиках лечения коронавируса, говорится в документе.

Обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19.

В Минздраве подчеркнули, что новая версия рекомендаций разослана во все регионы России.

Ранее 27 марта в Министерстве здравоохранения рассказали, что вероятность летального исхода при коронавирусе зависит от возраста пациента. Выше всего она у людей старше 80 лет — от 15% до 20%, у инфицированных старше 70 лет — до 8%, а у людей от 60 лет — 3,3%.

24 марта в Минздраве разрешили назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом. В ведомстве заявили, что это лекарство может применяться наравне с парацетамолом.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились 132 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Число заразившихся во Франции возросло на 3809 за сутки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020