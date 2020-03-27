Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19. Документ опубликован в пятницу, 27 марта, на сайте министерства.

Российские специалисты находятся в постоянном контакте с зарубежными коллегами и регулярно получают актуальную информацию о методах и практиках лечения коронавируса, говорится в документе.

Обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19.

В Минздраве подчеркнули, что новая версия рекомендаций разослана во все регионы России.

Ранее 27 марта в Министерстве здравоохранения рассказали, что вероятность летального исхода при коронавирусе зависит от возраста пациента. Выше всего она у людей старше 80 лет — от 15% до 20%, у инфицированных старше 70 лет — до 8%, а у людей от 60 лет — 3,3%.

24 марта в Минздраве разрешили назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом. В ведомстве заявили, что это лекарство может применяться наравне с парацетамолом.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились 132 тыс.

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