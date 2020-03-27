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В МИД РФ назвали «махровой завистью» статью о корыстной помощи Италии

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Фото: ТАСС/Министерство Обороны РФ
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Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом вне какого-либо политического контекста и исключительно из сострадания к итальянскому народу. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я думаю, это настоящая махровая зависть к тому, что страна, не объединенная с Италией никакими блоками, союзами развивает с ней, несмотря ни на что, дружеские отношения и готова протянуть ей руку помощи в один из самых драматичных моментов новейшей итальянской истории», — приводит ее слова ТАСС.

По мнению Захаровой, авторы статей о бесполезности российской помощи влились в давно раскрученный тренд пропаганды против России. При этом мало кто из западных стран в сложившейся ситуации готов «протянуть руку помощи», в которой нуждается Италия.

Ранее в итальянской газете La Stampa появилась публикация, в которой утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению журналистов, таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции.

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В течение следующих двух дней, с 23 по 25 марта, в Италию прилетели 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и специалистов-медиков.

На текущий момент российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом.

По данным университета Джона Хопкинса на 26 марта, в Италии зарегистрировано 86,5 тыс. заразившихся коронавирусом, 9,1 тыс. человек скончались.

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