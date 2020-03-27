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Строительство двух детсадов в Воронеже идет с опережением графика

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В Воронеже продолжается строительство двух детских садов на улицах Астраханской и Запрудной. Работы ведутся с опережением графика.

Как рассказали в руководстве фирмы-подрядчика ООО «СК Жупиков», на этой неделе рабочие приступили к благоустройству территории детсадов. Площадки оборудуют развивающими малыми архитектурными формами, спортивным и игровым оборудованием, пишет ИА «Абирег».

Готовность детсада на Астраханской улице составляет 75%, на Запрудной — 60%. На первом из них полностью завершены общестроительные и отделочные работы, идет подключение инженерных сетей и монтаж оборудования. В здании второго детсада завершен монтаж кровли и выполнены общестроительные работы.

По контракту строительство должны завершить в октябре 2020 года. Каждый из детских садов сможет принять 250 воспитанников.

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