Строительство двух детсадов в Воронеже идет с опережением графика

В Воронеже продолжается строительство двух детских садов на улицах Астраханской и Запрудной. Работы ведутся с опережением графика.

Как рассказали в руководстве фирмы-подрядчика ООО «СК Жупиков», на этой неделе рабочие приступили к благоустройству территории детсадов. Площадки оборудуют развивающими малыми архитектурными формами, спортивным и игровым оборудованием, пишет ИА «Абирег».

Готовность детсада на Астраханской улице составляет 75%, на Запрудной — 60%. На первом из них полностью завершены общестроительные и отделочные работы, идет подключение инженерных сетей и монтаж оборудования. В здании второго детсада завершен монтаж кровли и выполнены общестроительные работы.

По контракту строительство должны завершить в октябре 2020 года. Каждый из детских садов сможет принять 250 воспитанников.