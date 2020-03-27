Участки под строительство трех детсадов определили в Ялте

Власти Ялты определили земельные участки под строительство трех новых детских садов. Работа в этом направлении станет одной из приоритетных в этом году, об этом сказано в отчете главы городской администрации Ивана Имгрунта перед депутатами горсовета.

«К приоритетным направлениям работы в текущем году относится формирование трех земельных участков под возможное строительство дошкольных образовательных учреждений, изменение их назначения, проведение обследования на предмет использования, а также устранение имеющихся обременений на двух из них с демонтажем имеющихся там объектов недвижимого имущества», — цитирует главу местной администрации ИА «Крыминформ».

Строительство трех детсадов позволит создать 420 мест для дошкольников. Под размещение выбраны участки на улице Красноармейской, Кореизском шоссе и в переулке Курчатова в поселке Виноградное.

В конце декабря власти Севастополя сообщили о ликвидации очередей в детские сады. По словам директора городского департамента образования Елены Богомоловой, был большой приток граждан и всех необходимо было обеспечить местами в детских садах. С задачей справились. Очереди для детей от трех до семи лет не существуют.