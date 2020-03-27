Водитель ожидает суда в Карелии за пьяное смертельное ДТП

В Карелии завершено расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит 30-летний мужчина. Он обвиняется в ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, обвиняемый двигался по трассе Санкт-Петербург – Мурманск в Прионежском районе, когда врезался в ЗИЛ-131. Грузовик в это время стоял на обочине с включенной аварийкой, а его водитель занимался ремонтом машины, пишет ИА «Карелinform».

В результате ДТП водитель грузовика получил различные травмы, от которых впоследствии скончался.

Как выяснилось, обвиняемый в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее он уже привлекался за аналогичное правонарушение.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения. Виновному может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее 27 марта сообщалось, что в Псковской области суд вынес приговор местному жителю, который управлял машиной в пьяном состоянии и попал в ДТП. Погиб один человек.