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Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.

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«Люди поехали за город, они неправильно восприняли обращение президента. Это проблема. Этого не надо было делать. Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона», ― отметил вирусолог.

Викулов подчеркнул, что пока неизвестно, как изменится ситуация с распространением коронавируса, и напомнил об инкубационном периоде в две недели, а также добавил, что лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавируса. Глава государства подписал соответствующий указ.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что Московская мэрия предоставит дрова и уголь пожилым людям, которые самоизолируются из-за коронавируса на дачах.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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