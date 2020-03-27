Нижегородская дума одобрила передачу 30 троллейбусов из Москвы

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили передачу городу 30 бывших в употреблении троллейбусов из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Согласно данным МП «Нижегородэлектротранс», срок службы троллейбусов на маршрутах Нижнего Новгорода составит 10–15 лет. На данный момент в городе работают 140 единиц этого вида транспорта, пишет ИА «НьюсНН».

Решение было принято 25 марта в ходе заседания, которое прошло в дистанционном режиме. Для голосования по вопросам повестки депутатам раздали опросные листы.

20 ноября сообщалось, что в Энгельсе возобновлено производство на крупнейшем троллейбусном заводе в России ЗАО «Тролза», проходящего процедуру банкротства. По словам пресс-секретаря минпромэнерго региона Владимира Комарова, в планах также есть и производство трамваев. Он подчеркнул, что на промплощадке продолжится производство современного экологичного транспорта.