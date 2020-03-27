Два человека пострадали при столкновении машин в Саратовской области

Под Марксом в Саратовской области при столкновении двух автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла утром 27 марта на 338-м км трассы Самара–Волгоград. По предварительным данным, 52-летняя водитель Kio Rio нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части и врезалась в Volkswagen Tiguan, которым управлял 61-летний мужчина, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель Kia и 57-летняя пассажирка второй иномарки. Им понадобилась помощь медиков.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

15 марта в Саратовской области столкнулись фура Scania и автобус Mercedes, в котором находились 28 пассажиров. Авария произошла на 117-м км дороги Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград .