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Чиновника в Нижневартовске уволят за отпуск в Таиланде во время ЧС

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Директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин лишится своей должности из-за того, что он улетел отдыхать в Таиланд, несмотря на введенные в регионе ограничения. Об этом мэр Василий Тихонов доложил губернатору Югры Наталье Комаровой во время заседания оперативного штаба.

Глава региона спросила Тихонова по поводу обсуждения отпуска его подчиненного, которое разгорелось в социальных сетях, передает корреспондент ИА «Ура.ру».

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«Игошин улетел в Таиланд 18 марта. Мной было принято решение о его увольнении с должности. Это произойдет, когда он выйдет с больничного», — прокомментировал мэр Нижневартовска. С 18 марта в Югре действует режим повышенной готовности, предусматривающий запрет чиновникам уезжать за пределы России.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов принял решение о самоизоляции после того, как провел отпуск в Европе. Чиновник посещал некоторые страны Шенгенской зоны. Вернувшись 9 марта, он принял решение о продлении отпуска за свой счет и оказался в инфекционной больнице имени Боткина.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

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