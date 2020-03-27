В Москве дистанционно продали пятикомнатную квартиру в доме Shome мужчине в самоизоляции

В Москве впервые с начала мер по предотвращению эпидемии продали квартиру удаленно. Покупателем оказался мужчина «в изоляции», опасавшийся распространения коронавируса.

Он купил онлайн пятикомнатную квартиру, стоимость которой составила более 42 млн рублей в доме бизнес-класса Shome. Объект располагается в районе Фили-Давыдково и является одним из самых востребованных в районе. В отделе продаж отметили, что готовы к любому формату взаимодействия: главное, чтобы покупатели чувствовали себя комфортно и в безопасности.

В последние две недели большинство девелоперов и риэлторов отмечают рост активности покупателей на первичном рынке недвижимости в Москве. В связи с призывами московский властей к самоизоляции из-за распространения коронавируса также резко вырос спрос на электронную регистрацию договоров долевого участия. Растет количество дистанционных сделок с недвижимостью, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 26 марта.

При этом эксперты советуют покупателям при покупке недвижимости выбирать проекты в местах с хорошей транспортной доступностью, которые будут достроенны в 2020-2021 годах.

Дом бизнес-класса Shome практически достроен, он распложен рядом со сквером и Мазиловским прудом. В районе много школ и детских садов, рядом с домом - спортивные клубы и магазины. За несколько минут можно добраться до Кутузовского проспекта, парка Фили, Парка Победы, а также Крылатского. Корпуса находятся на естественной возвышенности, это обеспечивает хороший вид из окна начиная с пятого этажа. Все квартиры сдаются с отделкой white box, что позволит не тратить время и деньги на ремонт. В каждую жилую комнату застройщик устанавливает внутренние блоки кондиционеров. В зоне санузлов и кухни во всех квартирах обустроены теплые полы. В проекте существует хороший потенциал роста цены до ввода дома в эксплуатацию — 15-20%

«Ситуация на рынке сейчас такая, что пора не просто лишь задуматься о сохранении средств — нужно в моменте принимать решение, как их сберечь», — отметил консультант и идеолог дома Shome Сергей Егоров. Он советует в марте-апреле 2020 года вложиться в недвижимость, чтобы не потерять деньги из-за инфляции.