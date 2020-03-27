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Село в Рязанской области едва не сгорело во время пала травы

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В Спасском районе Рязанской области во время степного пожара едва не сгорело село Панино. Гибели населенного пункта удалось избежать благодаря реакции местных жителей.

Как пишет РИА «7 новостей», огонь пришел со стороны реки Оки и приблизился к населенному пункту за считаные минуты. На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета из Спасска и один — из Мурмина. Первой бороться с огнем начала местная пожарная дружина.

Очевидцы утверждают, что поля специально подожгли. Якобы это сделал мужчина, приехавший на мопеде. Официальных сообщений по этому поводу пока не поступало.

16 марта сообщалось, что в ЕАО в селе Кукелево жилой дом сгорел во время неконтролируемого пала травы. Обошлось без пострадавших.

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