Пожароопасный сезон начался в Орловской области

В режим полной боевой готовности перешли лесопожарные службы Орловской области. Это связано с началом теплого сезона и сухой погоды. Службы ведут дистанционный мониторинг и патрулируют местность.

В общей сложности утверждены 92 маршрута наземного патрулирования на территории более 7,3 тыс. км. Они разработаны для всех лесничеств региона. Тушить пожары в этом году будут 39 мобильных групп общей численностью 117 человек.

Как уточняет InfoOrel.ru, главам Знаменского, Хотынецкого, Глазуновского и Дмитровского районов рекомендовали завершить паспортизацию населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Главное управление МЧС по Орловской области должно обращать особое внимание на противопожарное состояние этих населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, вся спецтехника полностью готова к пожароопасному сезону. Ситуацию в лесах специалисты контролируют при помощи информационной системы — ИСДМ-Рослесхоз.