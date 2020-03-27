Главы МИД России и Франции обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы координации в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщается на сайте МИД РФ.

«Министры подробно обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции с учетом видеоконференции глав государств и правительств «Группы двадцати», состоявшейся 26 марта с.г. Рассмотрены меры, необходимые для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину», — говорится в заявлении.

В частности, стороны обменялись мнениями о возможных шагах, способствующих укреплению международного мира и безопасности в контексте борьбы с коронавирусом, по линии Совета Безопасности ООН.

Накануне, 26 марта, президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Беседа состоялась перед экстренным саммитом «Группы двадцати» в формате видеоконференции. Лидеры двух стран поделились мнением о принятых мерах против распространения коронавирусной инфекции.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, по итогам саммита все лидеры стран «двадцатки» согласились с идеей о безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, пишет «Газета.ру».

Сейчас во Франции действует режим чрезвычайного санитарного положения. Он продлится два месяца, и это означает, что власти вправе вводить комендантский час, закрывать некоторые предприятия и контролировать цены на товары и услуги.

В Кремле, в свою очередь, допустили, что готовы предоставить Франции гуманитарную помощь по аналогии с Италией, однако пока Париж не обращался с такой просьбой.

По данным Worldometer на 27 марта, во Франции заразились коронавирусом больше 29 тыс. человек, скончались свыше 1,6 тыс. В то же время в России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксированы три летальных исхода.

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