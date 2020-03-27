Подготовка к паводку началась на водоемах Якутии

В Якутии специалисты приступили к ослаблению ледяного покрова на водоемах. Работы по чернению и распиловке льда проводятся перед паводком.

Прочность льда снижают на тех участках рек, где в период ледохода возможны заторы. Работы проводятся на Колыме, Лене, Алдане, Амге и Токко. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. На десятках участков планируется чернение льда, еще на семи проведут распиловку.

Противопаводковые мероприятия планируют завершить до 15 апреля. Схемы участков проведения работ согласованы с МЧС. Финансирование мероприятий производится из федерального бюджета и составляет 31 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начали взрывать лед для снижения риска паводка.