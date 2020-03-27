Прямой эфир

Подготовка к паводку началась на водоемах Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии специалисты приступили к ослаблению ледяного покрова на водоемах. Работы по чернению и распиловке льда проводятся перед паводком.

Прочность льда снижают на тех участках рек, где в период ледохода возможны заторы. Работы проводятся на Колыме, Лене, Алдане, Амге и Токко. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. На десятках участков планируется чернение льда, еще на семи проведут распиловку.

Противопаводковые мероприятия планируют завершить до 15 апреля. Схемы участков проведения работ согласованы с МЧС. Финансирование мероприятий производится из федерального бюджета и составляет 31 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начали взрывать лед для снижения риска паводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 15 тыс. человек задействуют в борьбе с паводком в Петербурге
Мероприятия по смягчению рисков паводка спланировали в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020