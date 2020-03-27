Фотоловушки установили в Приангарье для выявления виновников пожаров

В Иркутской области фотоловушки будут использовать для выявления виновников лесных пожаров. На текущий момент в регионе установлено 60 комплексов фотофиксации.

Технику расположили в основном на подъездных путях к местам массового отдыха, местам рыбалки или сезонной охоты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на врио министра лесного комплекса региона Дмитрия Петренева. В зависимости от прогнозируемых классов пожарной опасности расположение фотоловушек будет меняться, чтобы была возможность охватить максимальную территорию.

За счет средств федерального бюджета планируется приобретение еще 100 фотоловушек, а также 100 видеокамер. Для отслеживания ситуации используются 24 камеры системы «Безопасный город», а также камеры министерства лесного комплекса.

В регионе создано 37 патрульно-маневренных групп, которые будут проводить профилактические мероприятия в населенных пунктах, прилегающих к лесам.

Планируется, что особый противопожарный режим на юге и в центре области будет введен с 10 апреля.