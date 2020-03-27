Ухудшение погоды ожидается на Сахалине из-за циклона

В нескольких районах Сахалинской области ожидаются сильные осадки. Погода изменится под влиянием циклона.

Согласно прогнозам, в Углегорском, Холмском, Томаринском и Невельском районах ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. При этом в ночное время суток выпадут осадки. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В районах распространили экстренное предупреждение. Средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию.

Жителям четырех районов рекомендуют без необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Стоит отложить рыбалку или охоту до окончания действия экстренного предупреждения. Жителям населенных пунктов рекомендуют остерегаться обрыва проводов и падения слабоукрепленных конструкций.

Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Магаданской области.