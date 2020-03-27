Прямой эфир

Ухудшение погоды ожидается на Сахалине из-за циклона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В нескольких районах Сахалинской области ожидаются сильные осадки. Погода изменится под влиянием циклона.

Согласно прогнозам, в Углегорском, Холмском, Томаринском и Невельском районах ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. При этом в ночное время суток выпадут осадки. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В районах распространили экстренное предупреждение. Средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию.

Жителям четырех районов рекомендуют без необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Стоит отложить рыбалку или охоту до окончания действия экстренного предупреждения. Жителям населенных пунктов рекомендуют остерегаться обрыва проводов и падения слабоукрепленных конструкций.

Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Магаданской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды
Дорожные службы Ульяновска работают круглые сутки из-за снегопада

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020