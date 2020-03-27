Врач предрек «переломный момент» в борьбе с COVID-19 в России

Судить о масштабах распространения коронавируса в России можно будет по итогу ближайших двух недель, которые станут «переломными». Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов 27 марта.

Он отметил, что ближайшие семь дней, объявленные властями нерабочими для многих россиян, являются промежуточным этапом, который позволит понять, есть ли необходимости в принятии более жестких ограничительных мер.

«Ближайшие две недели переломные, смотря, как мы их закроем. Сможем ли мы контролировать распространение инфекции? Это зависит от людей. Как власти могут эффективно работать, если их не слышат люди?» — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, число пациентов может увеличиться к концу следующей недели.

Введенные превентивные меры Проценко не стал называть избыточными, отметив, что чем больше ограничений будет введено, тем эффективнее окажется борьба с распространением коронавируса.

В Минздраве ожидают спада активности коронавирусной инфекции в конце апреля – начале мая.

Ранее власти неоднократно обращались к россиянам с просьбой соблюдать предписания, на время отказаться от развлечений и поездок и остаться дома. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эффективность принятых мер зависит от их поддержки населением.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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