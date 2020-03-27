Прямой эфир
Сюжет:

Врач предрек «переломный момент» в борьбе с COVID-19 в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судить о масштабах распространения коронавируса в России можно будет по итогу ближайших двух недель, которые станут «переломными». Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов 27 марта.

Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах
Горожанам придется отказаться от развлечений, покупок и плановых обследований и максимально уйти в онлайн

Он отметил, что ближайшие семь дней, объявленные властями нерабочими для многих россиян, являются промежуточным этапом, который позволит понять, есть ли необходимости в принятии более жестких ограничительных мер.

«Ближайшие две недели переломные, смотря, как мы их закроем. Сможем ли мы контролировать распространение инфекции? Это зависит от людей. Как власти могут эффективно работать, если их не слышат люди?» — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, число пациентов может увеличиться к концу следующей недели.

квВведенные превентивные меры Проценко не стал называть избыточными, отметив, что чем больше ограничений будет введено, тем эффективнее окажется борьба с распространением коронавируса.

В Минздраве ожидают спада активности коронавирусной инфекции в конце апреля – начале мая.

Ранее власти неоднократно обращались к россиянам с просьбой соблюдать предписания, на время отказаться от развлечений и поездок и остаться дома. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эффективность принятых мер зависит от их поддержки населением.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СК РФ опровергли информацию о прекращении работы из-за коронавируса
Онищенко поддержал предложение ограничить продажу алкоголя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020