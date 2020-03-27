В Иркутской области 13 человек пострадали от укусов клещей

В Иркутской области начался сезон активности клещей. К медикам обратились 13 пострадавших. Вредителей передали на экспресс-диагностику.

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году в регионе было зафиксировано более 14,5 тыс. случаев присасывания клещей. Это на 17% меньше уровня 2018 года, однако в 1,7 раза больше, чем в среднем фиксировали в других регионах России. Почти в четверти случаев клещей снимали с подростков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2020 году выявлено 13 случаев присасывания клещей. В ходе исследований возбудители инфекций в снятых вредителях не обнаружены. При этом уточняется, что в 2019 году заболеваемость энцефалитом в Иркутской области оказалась в три раза выше среднероссийского уровня, клещевым тифом — в 1,8 раза.

Основной мерой профилактики клещевого энцефалита остается иммунизация. В 2019 году прививки поставили более 55 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что сезон клещей начался в Амурской области немного раньше привычного срока.