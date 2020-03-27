Водителю в Псковской области вынесли приговор за смертельное ДТП

В Опочецком районе Псковской области суд вынес приговор местному жителю, который управлял машиной в пьяном состоянии и попал в ДТП. Погиб один человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона, 3 июня 2019 года мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и потерял управление. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия пассажир скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. На такой же срок он лишен права заниматься деятельностью, связанной с вождением.

23 марта сообщалось, что в Москве водителя приговорили к 16 годам лишения свободы после наезда на десятерых пешеходов. Поводом для наезда стал произошедший незадолго до этого конфликт автомобилиста с незнакомой ему компанией.