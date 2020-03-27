«Яндекс» изучил загруженность дорог на фоне коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на дорогах стало гораздо меньше машин. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекса», с которыми ознакомились «Известия».

Отмечается, что на текущей неделе уровень пробок лишь один раз поднялся выше шести баллов — в четверг. При этом, на прошедшей неделе не было ни одного рабочего дня, когда уровень загруженности дорог не достигал бы семи.

Кроме того, водители стали чаще платить на АЗС через Яндекс.Навигатор, не выходя из машины. Авторы исследования полагают, что те, кто не могут остаться дома, стараются лишний раз нис кем не контактировать на улицах. По данным Яндекс.Заправок, людей, которые воспользовались опцией оплаты топлива через Яндекс.Навигатор, в эту среду было на 10% больше, чем в прошлую.

Пользователи Яндекс.Навигатора на прошлой неделе в два-три раза больше обычного строили маршруты к большим продуктовым магазинам. Сильнее всего, более чем в три раза, вырос интерес к магазинам Metro.

Пешеходы, согласно маршрутам, построенным в Яндекс.Картах, стали гораздо меньше передвигаться по городу. Количество маршрутов проезда на общественном транспорте, построенных пользователями сервиса на прошлой неделе (с 16 по 22 марта), было на 25% меньше, чем на позапрошлой.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Кроме того, в Москве в пятницу скончался один человек, таким образом число жертв заболевания в России выросло до трех.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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