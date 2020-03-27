Медик опроверг возможность заражения SARS-CoV-2 зрителей концерта Линдеманна

Профессор вирусологии, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил в пятницу, 27 марта, что зрителям концерта группы Lindemann, вокалист которой Тилль Линдеманн был ранее госпитализирован с коронавирусом, не грозит заражение инфекцией.

Однако, по его словам, работникам сцены и другим артистам необходимо провериться на наличие коронавируса.

«На расстоянии, со сцены, он людей заразить не мог. Но те, кто с ним контактировал близко, другие артисты, работники сцены, им стоит провериться, обратить внимание. Если у них есть симптомы, они могут пойти и провериться. Что касается зрителей, которые были в зале, они не могут быть заражены», — цитирует «РИА Новости» слова медика.

Ранее в пятницу немецкие СМИ сообщили, что бывшего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, фронтмена коллектива Lindemann, госпитализировали в отделение интенсивной терапии в Берлине с коронавирусом.

В частности, по данным Nordkurier, после концертов в Москве 57-летний музыкант вернулся в немецкую столицу, где у него поднялась высокая температура. Его отвезли в клинику, где артисту сделали тест на коронавирус. Он оказался положительным, также у вокалиста выявили пневмонию. Отмечается, что сейчас больной чувствует себя лучше, опасности для его жизни нет.

Концерты коллектива прошли на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве 15 марта. Музыканты решили дать два выступления в один день в связи с указом мэра российской столицы Сергея Собянина об ограничении проведения мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

По данным Worldometer на 27 марта, в Германии зарегистрировано 47 278 случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. В России на сегодняшний день выявлено 1036 случаев заболевания COVID-19, 45 человек вылечились, а трое — скончались.